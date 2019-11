Riccanza Deluxe: Aaron entra nel cast e tutto quello che è successo nelle ultime puntate

Il super riassunto

Stasera ti aspetta un nuovo appuntamento con #Riccanza Deluxe - va in onda ogni martedì alle 22.00 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV - ma prima è il momento di un recap di quello che è successo negli ultimi episodi!

Un nuovo rampollo si è unito al cast: si chiama Aaron e fa il modello. Sport e tatuaggi sono le sue passioni, come puoi vedere nel video qui sotto.

Intanto continuano le avventure anche gli altri protagonisti bling bling: Camilla e il suo shopping sfrenato, Mattia e una gita in elicottero, Farid che cerca delle nuove sneakers. Guarda com'è andata:

