Rami Malek conquista anche i BAFTA 2019: la lista completa dei vincitori

Congratulazioni!

Quella del 10 febbraio non è stata solo la notte dei Grammy Awards 2019, ma anche quella dei BAFTA 2019, i prestigiosi premi cinematografici inglesi consegnati da The British Film Academy.

Rami Malek dopo aver vinto praticamente tutto in questa stagione dei premi, ha conquistato anche il BAFTA come "migliore attore" per la sua incredibile interpretazione di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody. Gli manca solo l'Oscar, il 24 febbraio scopriremo se riuscirà a fare en plein.

Le pellicole di Yorgos Lanthimos e di Alfonso Cuarón si sono invece divise i premi principali di quelli che sono considerati gli Oscar britannici. La favorita di Yorgos Lanthimos si è portata a casa ben 7 premi, tra cui quello per il miglior film britannico, quello per la miglior attrice protagonista, andato alla superba Olivia Colman, e quello per la miglior attrice non protagonista a Rachel Weisz, che ha battuto anche Emma Stone, presente pure lei nel cast della pellicola.

Ecco l'elenco completo di tutti i vincitori dei BAFTA 2019:

BEST FILM

“Roma”, Alfonso Cuarón, Gabriela Rodríguez

DIRECTOR

Alfonso Cuaron, “Roma”

LEADING ACTOR

Rami Malek, “Bohemian Rhapsody”

LEADING ACTRESS

Olivia Colman, “The Favourite”

SUPPORTING ACTOR

Mahershala Ali, “Green Book”

SUPPORTING ACTRESS

Rachel Weisz, “The Favourite”