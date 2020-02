Prova il filtro Instagram di Ex On The Beach Italia e scopri che tipo di ex sei

"Ti ho già rimpiazzato" o "Riprendimi con te"?

Uno dei motivi per cui Ex On The Beach Italia ci tiene incollati allo schermo è che ci si relaziona al 100% con le avventure dei protagonisti alle prese con i propri ex: chi non ha il suo personale fantasma delle relazioni passate?

Soprattutto ti puoi benissimo calare nella situazione "incontro con l'ex": probabilmente il tuo non sbucherà dalle onde del mare come nello show, ma te lo potresti trovare davanti semplicemente camminando per strada, all'intervallo a scuola, alla macchinetta del caffè in ufficio, una festa di un amico in comune.

È qualcosa che può capitare a tutti ma in cui ognuno ha una reazione differente: c'è chi parte subito di abbraccio perché "siamo rimasti amiconi" e c'è chi chiude tutte le comunicazioni, social compresi. Chi mette le mani avanti dicendo che "sono io, non sei tu" e chi vorrebbe far rosicare il proprio ex e via dicendo.

Tu che tipo di ex sei? Te lo dice il filtro Instagram di Ex On The Beach Italia!

Usarlo è facilissimo: apri questo link da mobile, inquadra il tuo viso in una Story e aspetta di scoprire il risultato. Sarai un "Ti ho già rimpiazzato" o "Riprendimi con te"?

