Priyanka Chopra Jonas prende la pillola rossa e si unisce al cast di “Matrix 4”!

In trattative finali

Pillola blu o pillola rossa? Priyanka Chopra Jonas è pronta a prendere quella rossa ed entrare in Matrix!

Secondo quanto riportato da Variety e The Hollywood Reporter, la star di Quantico è in trattative finali per unirsi al cast di Matrix 4, il nuovo capitolo di uno dei franchise che ha fatto la storia del cinema e quella della cultura pop.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Priyanka Chopra Jonas (@priyankachopra) in data: 10 Ott 2019 alle ore 5:14 PDT

Se l'accordo andasse a buon fine, l'attrice 37enne reciterebbe accanto alle star della trilogia originale, Keanu Reeves (Neo) e Carrie-Anne Moss (Trinity), oltre a nuove aggiunte come Neil Patrick Harris e Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman, Watchmen), i cui ruoli non sono ancora stati rivelati.

Nell'agosto 2019, Warner Bros ha annunciato che Matrix 4 (non ha ancora un titolo definitivo) era ufficialmente in lavorazione. L'uscita del film è prevista per il 21 maggio 2021 - 18 anni dopo il debutto dell'ultimo capitolo della trilogia The Matrix Revolutions. Il cast è già in allenamento da combattimento da settimane, poiché la produzione dovrebbe iniziare presto nella California del Nord, secondo Variety.

via GIPHY

Lana Wachowski, che ha co-diretto i tre film originali con la sorella Lilly Wachowski, scriverà e dirigerà il nuovo progetto. I dettagli della trama sono sotto chiave, ma Reeves si è lasciato scappare che: "È molto ambizioso. Come dovrebbe essere!". Del resto, il primo film The Matrix uscito nel 1999 vinse 4 Oscar e la trilogia, con The Matrix Reloaded e The Matrix Revolutions, ha incassato complessivamente più di 1.6 miliardi di dollari.

Priyanka ha molto in ballo per il 2020, prossimamente la vedremo in We Can Be Heroes di Netflix per la regia di Robert Rodriguez e in un adattamento del romanzo vincitore del premio Man Booker La tigre bianca, di cui è anche produttrice esecutiva. Sta inoltre sviluppando con la sua casa di produzione una commedia su un matrimonio indiano con Mindy Kaling e Dan Goor per Universal, in cui reciterà anche. E sembra che girerà contemporaneamente Matrix 4 e Citadel, una serie di Amazon con Richard Madden dei Russo Brothers.

ph. getty images