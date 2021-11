Pluto TV: i titoli imperdibili di novembre 2021

Questo mese festeggiamo Scarlett Johansson e Mark Ruffalo!

Se nell'ultimo mese non hai vissuto sulla Luna, anzi su Plutone, hai già sentito la novità: Pluto TV è arrivata in Italia!

Basta collegarti al sito pluto.tv o scaricare l'app per avere tantissimi canali lineari e migliaia di contenuti on demand e la cosa migliore è che sono tutti gratuiti perché guardare Pluto TV non ha prezzo.

C'è così tanta scelta che passeresti la giornata a sfogliare tutti i titoli, quindi abbiamo deciso di darti una mano raccontandoti qui le proposte più calde di novembre 2021!

Il lunedì non dormire sul divano perché è la serata Azione: dalle 21:00 ti aspettano i Disaster Movie per eccellenza, come La Terra Trema (lunedì 22/11) e Geo-Disaster (lunedì 29/11).

Ogni martedì in prima serata puoi fare un viaggio indietro agli anni '70 con pellicole come La Sera della Prima (martedì 23/11) e Il Fantabus (martedì 30/11).

Il giovedì è Sci-fi Night! Sali sulla navicella spaziale di Pluto TV e gustati dalle ore 22:00 Jurassic Galaxy (giovedì 18/11) e Lavalantula (giovedì 25/11).

A tutto brivido il venerdì con le creature più inquietanti della notte a farti compagnia: dalle 22:00 ti aspettano Alien Convergence (venerdì 19/11) e Cujo (venerdì 26/11).

Scarlett Johansson è la protagonista di La Ragazza con l'Orecchino di Perla - getty images

Su Pluto TV puoi anche celebrare il compleanno dei tuoi attori preferiti!

Lo sapevi che Scarlett Johansson e Mark Ruffalo festeggiano lo stesso giorno? Il 22 novembre e proprio in quella data puoi vedere alcuni dei loro film più belli in prima serata: La Ragazza con l'Orecchino di Perla, I Giochi dei Grandi, Tentazioni (ir)resistibili.

Tra i contenuti on demand, ti ricordiamo che puoi entrare nello scintillante mondo di #Riccanza quando vuoi con lo show originale e gli spin-off Mamma Che #Riccanza, Riccanza World, #Riccanza! Vita da Cani.

Ti aspettiamo su Pluto TV!

ph: getty images