Pauly D e Vinny di Jersey Shore Family Vacation cercano l’amore in un nuovo show

Si chiama Double Shot at Love with DJ Pauly D & Vinny

Paul "DJ Pauly D" Delvecchio e Vinny Guadagnino hanno celebrato la loro amicizia in un mitico "amicomonio", ovvero un matrimonio tra BFF, e adesso che è arrivato il momento per i due scapoli di Jersey Shore Family Vacation di trovare l'amore, ovviamente affronteranno insieme questa nuova avventura.

Gli amici di MTV Usa hanno infatti annunciato un nuovo show - Double Shot at Love with DJ Pauly D & Vinny - in cui 20 concorrenti tenteranno di conquistare il cuore dei due Guido. In ogni episodio, i concorrenti si affronteranno per evitare l'eliminazione.

Double Shot at Love with DJ Pauly D & Vinny non è un dating show come tutti gli altri, perché anche i due protagonisti competeranno tra loro per vincere l'affetto dei concorrenti.

Pauly D continua a girare il mondo facendo il dj ed è resident in un club a Las Vegas. Troverà qualcuno capace di stargli dietro in questa frenetica routine?

Vinny è single dallo scorso aprile ed è pronto per buttarsi in una nuova relazione, con qualcuno che possa portare la domenica a pranzo dai suoi.

