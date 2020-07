Paulo Dybala della Juventus ti porta a fare un giro nella sua casa in MTV Cribs: Footballers Stay Home

O forse sarebbe meglio dire palazzo

Con MTV Cribs: Footballers Stay Home hai un posto in prima fila per andare a curiosare su dove vivono i grandi calciatori da tutto il mondo... come Paulo Dybala!

L'attaccante della Juventus e campione argentino è uno dei protagonisti dello show che va in onda ogni venerdì alle 22.50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 7 giorni cliccando qui) e per l'occasione ci ha aperto le porte della sua casa, o forse sarebbe meglio dire il suo palazzo.

Abita lì con la fidanzata Oriana e con un dolcissimo cucciolo. Schiaccia play per sbalordirti con la magione di Dybala:

MTV Cribs: Footballers Stay Home ti aspetta ogni venerdì alle 22.50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 7 giorni cliccando qui.