Ocean’s 8: un vera rapina sarebbe potuta accadere durante le riprese del film

Ocean's 8 riunisce alcune delle donne più famose nel mondo del cinema e della musica in una divertente commedia. Sandra Bullock, Anne Hathaway, Cate Blanchett, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Helena Bonham Carter, Rihanna e la rapper Awkwafina formano la banda di 8 ladre, che organizza la rapina di una collana di diamanti milionaria durante il MET Gala.

Una parte del film è stata proprio girata al Metropolitan Museum of Art di New York, dove per l'occasione è stato ricreato un vero Met Bal. Per rendere la scena più verosimile possibile, le numerose star, invitate a fare un cameo, indossavano diamanti e gioielli VERI.

A raccontarlo il giornalista Ian Mohr a PageSix, che ha avuto la fortuna di assistere alle riprese della scena: MET:

"Hanno filmato al Met, io stavo scrivendo un pezzo sui cameo delle star, la gente vedeva Kim Kardashian e Anna Wintour entrare di nascosto al museo per girare il film", ha raccontato il giornalista alla pubblicazione.

"Cartier aveva uno stand in cui distribuiva milioni di dollari diamanti a tutte le protagoniste del film e alle star che erano lì per fare un cameo".

Chiaramente la produzione del film ha vissuto quei momenti in un grandissimo stato di preoccupazione. Una falla nella sicurezza o qualche occhio indiscreto avrebbero potuto attirare l'attenzione di una vera banda di ladri, attratti da un bottino da qualche milione di dollari:

"Lo studio temeva che ci sarebbe stata una vera rapina - che i ladri avrebbero colpito il set del film e rubato i diamanti", ha continuato - aggiungendo che i cineasti "lo hanno implorato" di non rivelare il segreto, perché all'interno della loro sicurezza poteva essersi infiltrato qualche ladro troppo zelanti.

Fortunatamente, nessun furto ha avuto luogo!

Ocean's 8 arriva al cinema il 26 giugno.

