Il futuro di Tom Holland nel MCU dopo Spider: No Way Home? “Nessun piano specifico”

La risposta arriva da una voce informata sui fatti

Spider-Man: No Way Home è ufficialmente uscito al cinema. Dato che il film è il capitolo conclusivo della trilogia della nuova saga di Spider-Man del regista Jon Watts, i fan in tutto il mondo si stanno facendo la medesima domanda: quale sarà il futuro di Tom Holland nel Marvel Cinematic Universe?

La risposta arriva da una voce eminente, ovvero dal CEO di Sony Pictures Tom Rothman che ha condiviso nuovi dettagli sugli possibili scenari del Peter Parker di Tom Holland.

Tom Holland alla première di Spider-Man: No Way Home - getty images

Intervistato dal podcast Phase Zero alla première di Spider-Man: No Way Home, al dirigente è stato chiesto se l'attore apparirà o meno in altri film dopo l'uscita dell'ultimo capitolo:

Tom Rothman ha spiegato che, data l'attuale partnership tra Sony e Marvel, c'è almeno un altro film crossover MCU in cui Tom Holland deve apparire e che lo porterà nello stesso mondo degli altri personaggi MCU, ma per il futuro non c'è "nessun piano specifico":

“Ma è reciproco. Ne prestiamo uno, poi loro ne prestano uno, ed è così che Benedict [Cumberbatch] è in questo film, quindi abbiamo un altro prestito che viene restituito”, ha aggiunto.

Poi ha continuato, "Ma la cosa che posso dire, e questo è in realtà è uno scoop accurato, che è che le due società hanno un fantastico rapporto di lavoro e penso che sia una speranza reciproca che continui, ma non c'è davvero niente di definitivo in questo momento perché la verità è che dobbiamo cavalcare questo cucciolo e vedere cosa succede".

Il "cucciolo" è Spider-Man: No Way Home, quindi il destino di Tom Holland è tutta una questione di quanto il film incasserà al botteghino.

Del resto, si chiama show business, giusto?

ph. getty images