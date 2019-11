Nel remake di “Charlie’s Angels” c’è anche un cameo di Lili Reinhart!

E anche di Hailee Steinfeld

Tutti gli occhi saranno puntati sui nuovi angeli, Kristen Stewart, Naomi Scott ed Ella Balinska, quando Charlie's Angels arriverà ufficialmente nei cinema italiani il 9 gennaio 2020, ma ti avvisiamo che alcune super ragazze ruberanno l'attenzione alle protagoniste per qualche secondo in un cameo molto girl power!

Chi apparirà dunque nel remake diretto da Elizabeth Banks della famosa serie tv degli anni '70? Lili Reinhart, per cominciare, che ha rivelato il segreto in un post di Instagram:

"Buongiorno Charlie 😇 Ho avuto la fortuna di essere un angelo per un giorno mentre giravo un cameo per #CharliesAngels", ha scritto la giovane attrice nella didascalia della foto, dove posa con la regista. Entrambe sembrano essere vestite con delle tute da volo. Una scena di paracadutismo? Incontenibile entusiasmo.

Ma le sorprese non finisco qui perché scorrendo l'album della star di Riverdale, troviamo una foto di gruppo. Lili, Elizabeth Banks e Naomi Scott, che ha senso considerando che sono le star del film (Banks interpreta anche l'iconico ruolo di Bosley), poi Hailee Steinfeld e due campionesse olimpiche statunitensi: Aly Raisman ex stella del corpo libero e Chloe Kim snowboarder dei record!

Hai mai visto così tanto potere femminile tutto insieme? Questa sarà la prima apparizione cinematografica di Aly e Chloe, mentre Lili ha appena avuto il suo straordinario debuttato sul grande schermo in Le ragazze di Wall Street. Hailee invece ha già lavorato con Elizabeth nei film di Pitch Perfect.

Oh, a proposito nella colonna sonora di Charlie's Angels c'è la firma di Ariana Grande. Oltre a cantare in molte delle tracce, la pop star è anche la co-executive producer della soundtrack, tra cui il super featuring con Miley Cyrus e Lana Del Rey,"Don't Call Me Angel". Qui per ascoltare in anticipo un assaggio delle altre canzoni.

ph. getty images