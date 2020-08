Natalie Portman è entusiasta di interpretare Thor – non sarà una Lady Thor, ma proprio Thor!

Natalie si prepara a sollevare il Mjolnir

Natalie Portman non vede l'ora di sollevare il Mjolnir e vestire i panni di Thor. L'attrice 39enne vincitrice del premio Oscar ha parlato del suo nuovo ruolo in Thor: Love and Thunder durante una chiacchierata con Serena Williams in una diretta Instagram - btw, la tennista e l'attrice condividono la proprietà di una squadra di calcio femminile, ma questa è un'altra storia...

Se non lo sapevi, Natalie sarà la prima donna a interpretare al cinema il dio del tuono, ma non sarà affatto una "Lady Thor":

"In realtà è The Mighty Thor. Nel fumetto arriva Thor femmina quando Jane diventa Thor, ma è The Mighty Thor", ha chiarito Natalie.

Il regista Taika Waititi ha infatti rivelato che Thor 4 seguirà la direzione dei fumetti di Jason Aaron, in cui l'autore a un certo punto introduce Jane Foster. Nel fumetto è inizialmente dipinta come l'archetipo della damigella in pericolo, ma il personaggio ha una notevole evoluzione nel corso della sua vita editoriale, fino a diventare Thor, dopo che l'originale perde la capacità di sollevare il Mjolnir.

"Non abbiamo ancora iniziato le riprese. Più tempo per diventare muscolosa. Ma non lo sono ancora. Ho ridotto il carico di carboidrati, ma non ho iniziato la parte della palestra", ha spiegato Natalie nella diretta Instagram.

Ha continuato dicendo di essere "molto emozionata" per il nuovo film e ha rivelato che le riprese inizieranno in Australia all'inizio del 2021, dopo essere state rimandate a causa della pandemia di coronavirus.

"Ovviamente tutto è strano nel tempo della pandemia, chissà cosa succederà. Sarà emozionante e chissà se riuscirò ad aumentare la massa muscolare".

In Thor 4 ci sarà ancora Chris Hemsworth che riprenderà (forse solo nella prima parte?) il ruolo di Thor, con Tessa Thompson nel ruolo di Valkyrie, ma la protagonista assoluta sembra sarà proprio Natalie Portman nel ruolo di Jane Foster, che diventerà il prossimo Thor.

Pare inoltre che alcuni membri dei Guardiani della Galassia appariranno nel film: nulla di sorprendente, visto che Thor è partito con loro al termine di Avengers: Endgame.

ph. getty images