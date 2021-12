MTV Unplugged: Tony Bennett & Lady Gaga cantano “Love For Sale” in esclusiva su MTV

In onda in contemporanea con gli Stati Uniti nella notte tra il 16 e il 17 dicembre

Una serata straordinaria con due grandissimi della musica: sei invitato a MTV Unplugged con Tony Bennett & Lady Gaga!

Segna subito la data: in Italia, la première dello show musicale va in onda su MTV (canale 131 di Sky e in streaming su NOW) e MTV Music (canale 132 e 704 di Sky) alle 3 del mattino della notte tra il 16 e il 17 dicembre in contemporanea con gli Stati Uniti.

Potrai vedere la replica sempre venerdì 17 dicembre alle 21.10 e lunedì 20 dicembre alle 16.50 su MTV. Venerdì 17 dicembre alle 22.00 e sabato 25 dicembre alle 22.30 su MTV Music.

MTV Unplugged: Tony Bennett & Lady Gaga è stato registrato a New York, dove il duo si è riunito per esibirsi sui duetti e sulle canzoni soliste tratte dall'album "Love For Sale".

Il disco tributo a Cole Porter, compositore che ha segnato per sempre la musica statunitense, è uscito lo scorso ottobre applauditissimo da pubblico e critica ed è diventato il simbolo della decennale storia discografica e dell'amicizia tra Tony e Gaga. "Love For Sale" ha ricevuto sei nomination ai Grammy Awards 2022, tra cui le prestigiose candidature nelle categorie Album of the Year e Record of the Year.

MTV Unplugged è il franchise musicale globale vincitore di Grammy e Emmy ed è la prima volta che Lady Gaga compare in questo iconico format, mentre è la seconda per Tony Bennett dopo lo speciale andato in onda nel 1994.

ph: Kevin Mazur - Getty for MTV

A dicembre, su MTV in 180 Paesi in tutto il mondo, celebriamo le migliori serie e i migliori momenti musicali, proprio come MTV Unplugged (presto arriverà MTV Unplugged: Bastille!) o i VMAs.

C'è anche il nuovissimo Sounds Like A Gameshow, in cui persone ignare reclutate per strada avranno la possibilità di partecipare a divertenti giochi basati su canzoni famose: va in onda su MTV (canale 131 di Sky e in streaming su NOW) dal lunedì al venerdì alle 16.50 e tutti i giorni su MTV Music (canale 132 e 704 di Sky) alle 22.00.

ph: Kevin Mazur - Getty for MTV