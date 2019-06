MTV Movie & Tv Awards 2019: è Jada Pinkett Smith a ricevere il Trailblazer Award quest’anno

"È il simbolo di chi non ha paura di cambiare lo status quo"

Il Trailblazer Award è uno dei premi più prestigiosi degli MTV Movie & TV Awards e ogni anno va a un artista rivoluzionario, capace di cambiare le carte in tavola e di tracciare una nuova strada per sé e per gli altri nel campo dell'intrattenimento.

Rullo di tamburi... Quest'anno il Trailblazer Award va a Jada Pinkett Smith!

L'attrice ritirerà il premio durante gli MTV Movie & TV Awards 2019, che vanno in onda lunedì 17 giugno alle 3:00 di notte. La versione sottotitolata ti aspetta invece martedì 18 giugno alle 21.10 sempre su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV.

Per l'occasione, tornerà sul palco la host dello scorso anno e co-star dell'attrice in "Girls Trip": sarà la simpaticissima Tiffany Haddish a consegnare il Trailblazer Award.

"Jada è stata una potenza sin dall'inizio della sua carriera e ha conquistato obbiettivi in diversi campi dell'intrattenimento - ha detto Amy Doyle, General Manager, MTV, VH1, CMT e Logo - È il simbolo di chi non ha paura di modificare lo status quo e non vediamo l'ora di premiarla con il Trailblazer Award 2019".

Jada Pinkett Smith era entrata nel mondo dello spettacolo negli anni '90 e ben presto si era imposta con la performance nella commedia cult: "Il Professore Matto".

Da lì non si è più fermata: ha recitato in più di 20 film, compreso "Girls Trip" che è stata la commedia ad aver incassato di più nel 2017 e ha fatto storia essendo la prima pellicola prodotta, diretta, scritta e con protagonisti afroamericani ad aver guadagnato più di 100 milioni di dollari al box office.

Intanto conduce "Red Table Talk", insieme alla figlia Willow e alla madre Adrienne. Una serie nominata agli Emmy e che è lo show più visto attraverso Facebook.

Ovviamente Jada Pinkett Smith non sarà l'unica star a salire sul palco degli MTV Movie & TV Awards: da Kiernan Shipka a Dave Bautista, sono tantissimi i nomi delle celeb che consegneranno i premi, e poi c'è la musica, con artisti come Martin Garrix e Lizzo che si esibiranno.

Ti ricordiamo che, in testa alle nomination, ci sono "Avengers: Endgame", "RBG", e "Game of Thrones". Puoi leggere la lista completa delle candidature cliccando qui.

Gli MTV Movie & TV Awards 2019 sono condotti da Zachary Levi e ti aspettano in diretta lunedì 17 giugno alle 3:00 di notte. La versione sottotitolata va in onda martedì 18 giugno alle 21.10 sempre su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).

