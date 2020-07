MTV’s Lockdown Laughs with Charlotte Crosby: mille e uno modi per allenarsi con la carta igienica

E tutti esilaranti

Charlotte Crosby ha selezionato i video più folli e divertenti che sono stati realizzati in tutto il mondo da persone normali e da celebs, durante il periodo di quarantena dovuto all'epidemia di Coronavirus.

Il tutto è diventato uno spensierato show che si chiama MTV's Lockdown Laughs with Charlotte Crosby.

Ad esempio, se ti stai chiedendo cosa fare con tutta la carta igienica che hai in casa, ecco un po' di ispirazione in questa clip con mille e uno modi... per mandare a rotoli un allenamento!

Guarda il meglio di MTV's Lockdown Laughs with Charlotte Crosby cliccando qui.