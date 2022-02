MTV Cribs Italia 2, a casa di Riki tra musica e design: guarda il meglio della puntata

Il cantante è il primo protagonista della nuova stagione dello show

La seconda stagione di MTV Cribs Italia non poteva cominciare meglio, con un protagonista che è un vero esperto di design: Riki!

Conosci Riccardo Marcuzzo grazie alle sue canzoni ma sapevi che ha studiato allo IED di Milano e ha vinto diversi concorsi tra cui il Compasso D'Oro, che è il più prestigioso e antico premio di disegno industriale al mondo?

La sua casa rispecchia in pieno questo suo amore per l'architettura e l'arredamento: ha infatti disegnato lui stesso gli spazi e alcuni mobili e ha pensato ai colori perché la dimora sia un vero luogo di relax. Ovviamente c'è spazio anche per la grande passione per la musica, con i dischi che lo ispirano e con gli angoli in cui esprime il suo lato artistico.

Mentre ammiri tutte le meraviglie della sua dimora, se senti un profumino... è Riki che ti cucina una bella carbonara! Guarda il meglio della puntata di MTV Cribs Italia 2 dedicata a Riccardo Marcuzzo nel video:

Marcell Jacobs, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Andrea Damante, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, Ludovica Pagani e tante altre celebrities ti faranno fare un tour esclusivo nelle loro case nei prossimi episodi!

MTV Cribs Italia 2 va in onda ogni mercoledì alle 21:00 su MTV (Sky 131) in streaming su NOW (guardalo scoprendo l'offerta di NOW).

Se vuoi rivedere la prima stagione dello show, ti basta andare sul canale Young & Fabulous di Pluto TV, il servizio di televisione lineare in streaming gratuito di ViacomCBS!