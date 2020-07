MTV Cribs: Footballers Stay Home, entra nelle case dei calciatori più forti del mondo

Il nuovo show ti porta nelle incredibili abitazioni delle stelle del calcio

MTV Cribs già lo conosci: è la serie che ti ha portato nelle case più sbalorditive del pianeta. Adesso diventa MTV Cribs: Footballers Stay Home perché le case protagoniste sono tutte delle stelle del calcio!



Sì, con il nuovo show che va in onda ogni venerdì alle 22.50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 7 giorni cliccando qui) hai un posto in prima fila per andare a curiosare nelle case dei più grandi calciatori da tutto il mondo.

Dall'attaccante della Juventus Paulo Dybala al difensore dell'Arsenal David Luiz, sono proprio i campioni del pallone a farti fare un tour super esclusivo delle loro incredibili case. Durante il lockdown infatti, si sono muniti di smartphone e, oltre a mostrare le loro magioni, hanno raccontato come hanno passato il tempo.

Guarda cosa ti aspetta in MTV Cribs: Footballers Stay Home, nel video trailer:

