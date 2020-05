I momenti top di Alessio Mattioni a Ex On The Beach Italia stagione 2

L'ex di Klea

Alessio è stato il primissimo ex ad essere approdato a Ex On The Beach Italia.

Neanche il tempo per i sexy protagonisti Daniele, Denise, Fabiana, Klea, Lucrezia, Matteo e Sasha di ammirare la stupenda villa dell'Andalusia, che i tablet del terrore li ha riportati subito alla realtà: è in arrivo un fantasma delle relazioni passate!

Alessio è l'ex fidanzato di Klea e nello show si è riscoperto una persona nuova, rivalutando il suo rapporto con le donne. Fai partire il video per vedere il meglio della sua avventura a #MTVEX!

