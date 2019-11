Mike The Situation non perdonerebbe Ronnie se si perdesse il suo matrimonio

Il dramma in corso in Jersey Shore Family Vacation

Manca poco a quando vedrai il matrimonio di Mike The Situation e Lauren in onda in Jersey Shore Family Vacation ma prima c'è un importante dettaglio da definire: Ronnie ci sarà o si perderà le nozze?

Mike gli ha chiesto di essere uno dei suoi testimoni ma l'amico ha la testa da un'altra parte: lui e Jen, la madre di sua figlia Ariana Sky, continuano a litigare, addirittura con alcuni episodi di scontro fisico.

Ronnie non è quindi sicuro di poter partecipare al grande giorno di Mike e la cosa ha aperto il dramma anche con gli altri protagonisti, che non lo riconoscono più.

Guarda com'è andata:

ph: getty images