Mad Max: svelato il cast dello spinoff di Furiosa e c’è pure Chris Hemsworth

Chris è davvero entusiasta della sua nuova avventura

Grandi notizie per i fan di Mad Max!

Variety riporta che è in lavorazione il seguito di Mad Max: Fury Road e che sarà tutto dedicato al personaggio di Furiosa. Il film, il quinto nella serie di Mad Max, sarà ovviamente diretto da George Miller, regista e creatore della saga, e fungerà da prequel per il film del 2015 con Tom Hardy.

Annunciato anche il cast e scopriamo che questa volta non sarà Charlize Theron a interpretare Furiosa, questo perché il film narrerà le gesta dell'Imperatrice "da giovane".

La nuova Furiosa avrà il volto di Anya Taylor-Joy.

Nel film ci sarà anche Chris Hemsworth, l’amato Thor del Marvel Cinematic Universe, che ha condiviso con molto orgoglio la notizia su Instagram, scrivendo nella didascalia:

"Dannatamente entusiasta di far parte di un franchise che ha significato il mondo per me da bambino cresciuto in Australia. Mad Max è stato l'apice e una grande ragione per cui ho iniziato a raccontare storie. Il fatto che avrò l'onore non solo di essere diretto dal suo visionario regista originale George Miller, ma anche di prendere parte alla storia delle origini di Furiosa è incredibilmente eccitante. Grande rispetto per George, Mel, Charlize, Tom e tutto il cast e la troupe che hanno contribuito a costruire questo mondo epico. Farò del mio meglio per continuare la tradizione del cinema tosto"

Nel cast troviamo anche Abdul-Mateen II, comparso in Aquaman e prossimamente nel quarto atteso capitolo della serie cinematografica The Matrix.

George Miller e il co-autore Nick Lathouris hanno svelato di aver già scritto e sviluppato le storie sulle origini di ogni personaggio di Fury Road. Questo significa che il prequel su Furiosa potrebbe essere l’inizio di un lungo ed epico franchise.

ph. getty images