Lo speciale “White Supremacy Destroyed My Life” in onda nella giornata contro le discriminazioni razziali

Per dire "mai più"

Sabato 21 marzo cade la giornata internazionale per l'eliminazione delle discriminazioni razziali e puoi sintonizzarti su MTV per un interessante speciale sul tema.

Si intitola "White Supremacy Destroyed My Life" e va in onda appunto sabato 21 marzo alle ore 20:20 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV.

La giornata contro le discriminazioni razziali è stata istituita nel 1966 dall'Onu: tanto è stato fatto ma tanto resta ancora da fare su questo fronte. Te ne rendi conto quanto leggi i quotidiani o guardi il telegiornale e ti accorgi che si parla ancora molto di pregiudizi, nazionalismo, integralismo etnico, xenofobia.

Nel documentario, viene affrontato in particolare il tema della cosiddetta ideologia della "supremazia bianca", che purtroppo negli ultimi tempi sta crescendo in termini di numero di affiliati e di gesti violenti.

Quello del "potere bianco" è uno dei gruppi più insidiosi perché dirige odio verso minoranze razziali ed etniche, verso le donne, verso la comunità LGBTQ+ e verso chiunque venga percepito come nemico della "razza bianca".

Dalla conoscenza deriva il potere e per questo vogliamo accendere i riflettori sul tema delle discriminazioni, in occasione della giornata in cui si dice "mai più" alla ghettizzazione. Meglio comprendi cosa succede intorno a te, più sei in grado di dare una mano a sistemare ciò che ancora non funziona in questo mondo.

