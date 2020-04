Lindsay Lohan e Rachel McAdams vogliono fare il sequel di “Mean Girls”!

So fetch

Non è il 3 ottobre, ma ogni giorno è buono per parlare di Mean Girls. Soprattutto perché Rachel McAdams e Lindsay Lohan hanno appena detto che sono prontissime a rivestire i panni di Cady Haron e Regina George per un possibile sequel del film. La pellicola è una delle pietre miliari della pop culture e tu sai bene quanto noi adoriamo la cultura pop!

via GIPHY

In una recente intervista in un talk show statunitense, Lindsay ha infatti confessato:

"Penso di essere aggrappata all'idea di Mean Girls da molto tempo. Voglio tornare con Mean Girls 2 con lo stesso cast, lavorare con Tina Fey, e di nuovo con l'intera squadra, e il regista di Mean Girls Mark Waters... Ma è tutto nelle loro mani, davvero. "

E durante Heroes of Health: COVID-19 Stream-a-thon, Rachel ha detto:

"Sarebbe divertente interpretare Regina George più avanti nella sua vita e vedere dove l'ha portata la vita!" Ha anche aggiunto che ci sono state conversazioni "scherzose" sul sequel, ma nulla di sicuro ancora.

🎥 l Rachel talks about #TheNotebook and #MeanGirls and how she never expected they would become part of pop culture during LHSF Canada’s fundraiser for front line workers of COVID-19. Donate https://t.co/pksGMk80IF #rachelmcadams #heroesofhealth pic.twitter.com/vy5BCow6kT — Rachel McAdams [RMO] (@rachelmonline) April 18, 2020

Mean Girls è uscito 16 anni fa, quindi un possibile sequel vedrebbe le protagoniste affrontare i loro 30 anni, dato che nel primo film ne avevano 16. Ah certo, c'è stato quello strano film Mean Girls 2 del 2011 con un cast tutto diverso, che ha ottenuto un tristissimo punteggio su Rotten Tomatoes, ma non parliamone, meglio dimenticare!

Un altro membro del cast originale, Amanda Seyfried ha detto che non vedrebbe l'ora di fare il sequel, ma come ha detto Lindsay, tutti stiamo aspettando principalmente l'unica e sola Tina Fey, colei che ha scritto il primo film.

Forse dovremmo fare come ha detto una volta Amanda e iniziare una campagna #MeanGirls2. Oh, e ricorda il mercoledì ci vestiamo di rosa!

via GIPHY

Ti lasciamo con il video di "Thank U, Next" di un'altra grande fan di Mean Girls, ovvero Ariana Grande:

ph. getty images