“La vita è cambiata drasticamente”, guarda il nuovo trailer di The Hills: New Beginnings

Ma è come se non li avessimo mai lasciati

Quando The Hills si era concluso nel 2010, sembrava la fine di un'era. Ma con The Hills: New Beginnings la storia continua perché: "Non era la fine del libro, era solo la fine di un capitolo"!

Nel nuovo trailer del reboot dello show - sintonizzati su MTV (Sky 130) il 24 giugno per la première! - il cast ti mostra come certe relazioni durino per sempre. E allora ecco ancora insieme Audrina, Brody Jenner, Frankie Delgado, Heidi Pratt, Jason Wahler, Justin “Bobby” Brescia, Spencer Pratt, Stephanie Pratt e Whitney Port, più le new entry Brandon Thomas Lee e Mischa Barton (Marissa di The O.C.).

"La vita è cambiata drasticamente" dice Heidi nel trailer, mentre Spencer aggiunge: "Amo guardarti essere una mamma".

Sì, è come se non li avessimo mai lasciati!

Guarda il trailer di The Hills: New Beginnings:

In The Hills: New Beginnings vedrai cosa fanno i ragazzi del cast originale oggi, che sono cresciuti e hanno messo su famiglia. Ci saranno anche nuovi volti, pronti a portare scompiglio e a scatenare i drammi che hanno reso famoso lo show.

La première di The Hills: New Beginnings va in onda il 24 giugno su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).

ph: getty images