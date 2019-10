La gang di Jersey Shore ha la cura perfetta per l’umore di Mike The Situation

Piove comfort food

Nella buona o nella cattiva sorte, i ragazzi di Jersey Shore Family Vacation si sostengono sempre a vicenda e, dopo la sentenza di Mike “The Situation”, hanno deciso di consolarlo a modo loro.



Come puoi rivedere qui, Mike è stato condannato a otto mesi di carcere per evasione fiscale (e non due anni come si pensava all'inizio e che invece erano a carico del fratello) e la sentenza è ovviamente stata un pesante macigno da buttare giù.

Snooki, Angelina, Vinny, Deena e Ronnie hanno deciso che ci voleva un po' di zucchero e hanno fatto una sorpresa a Mike portandogli una quantità infinita di torte, biscotti, ciambelle, bevande gassate e patatine. Insomma, comfort food per migliorare l'umore.

Guarda com'è andata:

