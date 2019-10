La gang di Jersey Shore alle prese con l’addio al celibato di Mike The Situation

Ma ragazzi e ragazze hanno idee molto diverse su come organizzarlo

Proprio in Jersey Shore Family Vacation, hai visto Mike The Situation chiedere la mano di Lauren e adesso è arrivato il momento di festeggiare l'addio al celibato!

Come sai, Mike ha messo la testa a posto, dicendo addio all'alcol e alle feste esagerate. Ma per Pauly D e Vinny, l'addio al celibato è qualcosa da celebrare in grande stile e vorrebbero tornare ai fasti dei vecchi tempi.

Snooki, JWoww, Angelina e Deena invece sono per l'opzione "facciamo qualcosa di tranquillo" e hanno addirittura pensato di invitare Lauren al party.

Guarda com'è andata:

Le nuove puntate di Jersey Shore Family Vacation vanno in onda ogni venerdì alle 22.50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).

