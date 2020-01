La donna che ha ispirato “Le ragazze di Wall Street” fa causa a Jennifer Lopez per $ 40 milioni

Making money moves

Samantha Barbash, la donna che ha ispirato Ramona, il personaggio di Jennifer Lopez in Le Ragazze di Wall Street sta facendo causa per danni alla sua immagine ai produttori del film per 40 milioni di dollari. People riferisce che Barbash afferma che i produttori hanno tentato di "ottenere il consenso e la rinuncia da parte della sig.ra Barbash per la produzione del film e la loro rappresentazione finale" e che hanno "sfruttato" la sua somiglianza al personaggio per il film.

E tra i produttori del film c'è anche JLo, che forse si sta consolando perché il ruolo di Ramona le ha fatto guadagnare una nomination come miglior attrice non protagonista ai Golden Globes 2020.

Il film si basa su una storia vera, raccontata nei dettagli in un articolo del 2015 pubblicato dal New York Magazine, intitolato "The Hustlers at Scores", su un gruppo di spogliarelliste di New York che drogavano i loro clienti facoltosi per utilizzare le loro carte di credito.

Barbash e Roselyn "Rosie" Keo, che ha ispirato il personaggio di Constance Wu, Destiny, sono state condannate a cinque anni di libertà vigilata. Entrambe hanno pubblicato libri sulla loro esperienza e da allora si sono lasciate alle spalle il passato, ma questa azione legale di Barbash riporta tutto agli albori della cronaca.

