Kristen Stewart interpreterà Lady Diana nel nuovo film “Spencer”

Grandi notizie: è in lavorazione Spencer, un nuovo film sulla vita della principessa Diana e sarà Kristen Stewart a interpretarla. Il biopic è stato scritto da Steven Knight, il creatore di Peaky Blinders, alla regia Pablo Larraín, che di film biografici se ne intende. Tra i suoi lavori migliori Jackye con protagonista Natalie Portman.

Il film ambientato nei primi anni '90, racconterà un fine settimana critico, in cui Diana decide che il suo matrimonio con Carlo è finito. Saranno le ultime vacanze di Natale della coppia nella residenza di campagna di Sandringham.

Pablo Larrain ha detto a Deadline: "Abbiamo deciso di entrare in una storia sull'identità e su come una donna decide di non di essere la regina. È una donna che, nel viaggio del film, decide e realizza di voler essere la donna che era prima di incontrare Carlo."

Alcuni hanno messo in dubbio il casting dell'attrice di Twilight, ma il regista l'ha difesa, dicendo:

"Kristen può essere molte cose, e può essere molto misteriosa e molto fragile e alla fine anche molto forte, che è ciò di cui abbiamo bisogno".

Twitter ha pensieri contrastanti sulla notizia. Alcuni sono entusiasti dell'idea che Kristen interpreterà Diana, altri non sono molto d'accordo... come sarà il suo accento inglese?

Esempi di cinguettii di incontenibile entusiasmo:

Kristen Stewart interpreterà Lady Diana

IO

STO

AMANDOO

la queen torna😎 pic.twitter.com/IEV2W1t2Rx — 🖤 (@bellarkest4n) June 17, 2020

Quindi Kristen Stewart interpreterà Lady Diana?

NON VEDO L'ORAAA 😍



La mia reaction: pic.twitter.com/9BAK5cKViD — 𝑺𝒑𝒆𝒂𝒌 𝒖𝒑 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒎𝒊𝒏𝒅 (@Ourstarrynight3) June 17, 2020

A primo impatto ho pensato cazz c'entra Kristen Stewart con la principessa Diana, adesso più vedo foto e più dico o mio dio datemi questo film!!! E poi mi fido di Pablo larrain quindi datemi questo film ora!!! pic.twitter.com/WqARdy4PTo — silvia. (@SilviaMirizio) June 17, 2020

Esempi di "non ci siamo proprio":

Io ovviamente arrivo sempre in ritardo, ma la domanda è

MA DAVVERO KRISTEN STEWART INTERPRETERÀ LADY DIANA? pic.twitter.com/qdVKGMW5b1 — Cinema is the answer to everything. (@_amantedelcine_) June 17, 2020

Ma con quale espressività Kristen Stewart interpreterà Lady Diana? pic.twitter.com/CQsuaBsYLi — 𝓐 𝓭𝓻𝓸𝓹 𝓲𝓷 𝓽𝓱𝓮 𝓸𝓬𝓮𝓪𝓷 (@xeverglow_) June 17, 2020

kristen stewart scelta per interpretare Lady Diana... pic.twitter.com/uVQwZWEHjs — Merydel.s (@MerydelS) June 17, 2020

Secondo noi, Kristen sarà una Lady D formidabile. Certo, per l'attrice sarà una prova non da poco quella di vestire i panni del personaggio che più ha segnato gli anni Ottanta e Novanta. In bocca al lupo!

