Kristen Stewart è “molto, molto felice” che Robert Pattinson sia il nuovo Batman

"L'unico a poter recitare quella parte"

Come saprai, è in lavorazione The Batman, il nuovo film in uscita nel 2021 sull'uomo pipistrello, diretto da Matt Reeves. Ma la notizia più sorprendente è quella del casting: Robert Pattinson interpreterà Bruce Wayne, prendendo in eredità il mantello del leggendario super eroe da Ben Affleck, l'ultimo attore ad averlo interpretato al cinema. Del resto, da vampiro di Twilight a Batman, il bel 33enne ha una certa familiarità con i pipistrelli LOL

In molti hanno però pensato che fosse una scelta di casting abbastanza strana - dopo tutto, Rob ha trascorso gran parte dei suoi anni post-Twilight a parlare di quanto odiasse aver fatto parte di una saga blockbuster e da allora ha scelto film più piccoli e indipendenti, come l'ultimo horror di cui è protagonista The lighthouse, presentato al Festival di Cannes 2019.

Sai invece chi pensa che Rob sia in realtà l'attore perfetto per interpretare Batman? La sua ex Kristen Stewart. L'attrice si trova al Toronto International Film Festival e in un'intervista con Variety, ha proprio parlato del nuovo importante ruolo di Rob:

"Sento che è l'unico ragazzo che potrebbe recitare quella parte. Sono così felice per lui. È pazzesco. Sono molto, molto felice per questa cosa. L'ho sentito e gli ho detto: 'Oh amico! È meraviglioso'."

Sembra proprio che i due ex fidanzati siano rimasti molto amici ed è davvero una cosa dolcissima. Ora però speriamo che ci sia una seguito di The Batman, dove magari Kristen potrebbe interpretare Catwoman, non sarebbe fantastico?!

ph. getty images