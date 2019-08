Kit Harington dopo Game Of Thrones si unisce al Universo Cinematografico Marvel

Non si sa ancora nulla del personaggio che potrebbe interpretare

Deadline ha dato un'inaspettata e incredibile notizia: Kit Harington, dopo averci conquistato con il suo Jon Snow nel Il Trono di Spade, è pronto per una nuova emozionante avventura. L'attore 32enne è entrato ufficialmente nell’Universo Cinematografico Marvel.

Non si sa ancora nulla del personaggio che potrebbe interpretare, neppure se sarà protagonista di un film o di una serie TV. Tuttavia i fan sembrano non avere dubbi al riguardo e sui social ha preso piede la teoria che Kit Harington potrebbe essere il nuovo Wolverine.

Dopo Avengers: Endgame, è iniziata la Fase 4 dell'Universo Cinematografico Marvel e sono stati annunciati numerosi nuovi progetti oltre a Wolverine, tra cui: Captain Britain e Black Knight. Le possibilità sono davvero tantissime, ed è quindi molto difficile azzardare delle previsioni.

Che Kit sia il primo attore ingaggiato dai Marvel Studios per il debutto degli X-Men nell’UCM? Sarebbe bellissimo, ma come dicevamo nulla è ancora confermato. In ogni caso, è possibile che il suo ruolo venga annunciato nel corso della D23 Expo, che si sta svolgendo proprio in queste ore.

Rimaniamo dunque in attesa di eventuali aggiornamenti.

ph. getty images