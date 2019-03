KCA 2019: Ariana Grande, i Migos, Noah Centineo e tutti gli artisti che saliranno sul palco

Chris Pratt, Ally Brooke... la lista è lunghissima!

Tieniti forte perché stiamo per annunciarti gli artisti che renderanno indimenticabili i Kids' Choice Awards 2019!

Partiamo dal nome che ti renderà incredibilmente felice, quest'anno salirà sul palco dei KCA una vera e propria queen: Ariana Grande!

Per vederla, ti basterà sintonizzarti venerdì 29 marzo alle ore 20:00 su Nickelodeon, canale Sky 605.

Tra gli attori, Adam Sandler e Jason Sudeikis ti faranno schiantare dalle risate. Ci saranno anche i protagonisti di tanti film e serie del momento, come Chris Pratt, Noah Centineo, Lana Condor, Joey King e Kiernan Shipka. E ancora Liza Koshy, Paris Berelc, Caleb McLaughlin, Josh Peck, Lilly Singh e David Dobrik.

Potrai dare il primo sguardo sul cast di alcune attesissime pellicole: da "Aladdin" ci saranno Will Smith, Mena Massoud e Naomi Scott e da "Dora and the Lost City of Gold", Isabela Moner e Eugenio Derbez. È già uscito al cinema "Shazam!" e ai KCA 2019 parteciperanno i protagonisti Zachary Levi, Asher Angel e Jack Dylan Grazer.

Tornando alla musica, l'altra ospite che non ti puoi perdere è Ally Brooke, mentre i Migos - oltre a essere nominati nella categoria Band Favorita - ci regaleranno una super performance.

Non è finita qui: ovviamente ci saranno i volti che ami di più di Nickelodeon, come JoJo Siwa, Jace Norman e Riele Downs (Henry Danger), Ryan of Ryan ToysReview (Ryan’s Mystery Playdate), Scarlet Spencer e Dallas Dupree Young (Cugini per la vita) e Owen Joyner, Daniella Perkins e Lilimar (Knight Squad).

I Kids' Choice Awards saranno presentati dal mitico DJ Khaled e si terranno il 23 marzo al Galen Center di Los Angeles, in California. In Italia i KCA 2019 andranno in onda venerdì 29 marzo alle ore 20:00 solo su Nickelodeon, canale Sky 605.

Nel frattempo, continua a votare per i tuoi artisti preferiti in nomination, sia italiani che stranieri, CLICCANDO QUI.

ph: getty images