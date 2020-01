Just Tattoo of Us USA: il tatuaggio sulla fantasia sessuale finisce in un disastro

OMG

Sono entrati nello studio di Just Tattoo of Us USA come fidanzati e ne sono usciti da single!

Stiamo parlando dell'ultima coppia protagonista dello show, in cui, come sai, ognuno dei due ha deciso cosa si deve tatuare l'altro e non hanno potuto vedere i rispettivi disegni finché non è stato troppo tardi e il tattoo era bello che fatto.

Proprio attraverso i tatuaggi, lei ha deciso di pungolare il fidanzato sottolineando una sua ossessione hot, mentre lui ha provato a proporle di realizzare una fantasia sessuale, ma sicuramente la risposta non è stata quella che si aspettava. Fai partire il video per vedere com'è andata:

