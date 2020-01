Just Tattoo of Us USA: guarda qui il primo episodio completo della stagione 2 con Snooki e Nico

I tatuaggi più pazzi di sempre

Just Tattoo of Us USA è tornato con dei tatuaggi che più pazzi non si può!

La seconda stagione dello show va in onda ogni lunedì alle 22.50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV, condotto dalla nostra polpetta preferita, Snooki di Jersey Shore, e dall'affascinante attore Nico Tortorella.

La formula è sempre la stessa, in ogni puntata una coppia di fidanzati, di amici o di familiari entra in uno studio di tatuatori professionisti. Ognuno dei due deciderà cosa si deve tatuare l'altro, ma non potranno vedere i rispettivi disegni finché non sarà troppo tardi e il tattoo sarà bello che fatto!

Nella prima puntata della stagione 2, protagonisti sono stati una coppia sposata alla ricerca di qualcosa di nuovo e due ex che progettano una vendetta... Mettiti comodo e guarda cos'è successo nel video:

Snooki e Nico ti aspettano con le nuove puntate di Just Tattoo of Us USA in onda ogni lunedì alle 22.50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).