Just Tattoo of Us: un tatuaggio che svela un imbarazzante segreto per Alex di Geordie Shore

Ooops

Cosa faresti se confessassi un tuo imbarazzante segreto a un amico e questi te lo facesse tatuare a tua insaputa sul corpo?

È esattamente quello che è capitato a Alex di Geordie Shore, il simpatico australiano che aveva conquistato il cuore di Sophie Kasaei, nello studio di Just Tattoo of Us.

Sì, il suo amico Alfie ha scelto proprio il segreto di Alex come soggetto del tatuaggio e ti avvertiamo subito: le cose non sono finite bene!

Guarda come è andata nel video:

