Just Tattoo of Us torna con la stagione 5 e la vendetta sarà più indelebile che mai

Conduce la mitica Charlotte Crosby!

È il momento di riaprire lo studio di tatuaggi più famoso della tv!

Just Tattoo of Us torna con la stagione 5, in onda ogni lunedì alle 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV.

Al timone c'è ancora la nostra Charlotte Crosby e la formula è sempre quella che ti ha tenuto incollato allo schermo nelle scorse edizioni: i protagonisti sono coppie di amici, fidanzati, famigliari, colleghi che - con l'aiuto di tatuatori professionisti - scelgono il disegno e la parte del corpo in cui il compagno verrà tatuato. Attenzione: il tattoo verrà svelato solo quando sarà finito!

Preparati perché il livello di pazzia dei tatuaggi è sempre più alto! Guarda un assaggio di quello che ti aspetta, nel video:

Just Tattoo of Us 5 va in onda ogni lunedì alle 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).