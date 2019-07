Just Tattoo Of Us: i tatuaggi di facce che ti faranno esclamare OMG

Selvaggi!

Di tatuaggi assurdi ne hai visti a cascate in Just Tattoo of Us e quando si tratta del disegno di una faccia, il risultato è spesso ancor più selvaggio.

Seppure i tatuatori dello studio siano bravissimi, ricalcare i lineamenti di una persona è un'impresa ardua e ritrovarseli addosso non è sempre piacevole.

Fai partire il video e scopri cosa succede quando le vittime di Just Tattoo Of Us si ritrovano con un viso assurdo impresso in modo indelebile sulla pelle!



