Just Tattoo of Us: quando la vendetta viene servita sotto forma di tatuaggio

Episodi ad alta tensione

I protagonisti di Just Tattoo of Us sono delle coppie di amici, di fidanzati, di parenti che mettono alla prova il proprio rapporto. Ma se andavano d'amore e d'accordo prima di entrare nello studio di tatuaggi più famoso ma anche più terrificante della tv, non è detto che escano con gli stessi sentimenti.

Vuoi una dimostrazione? Te ne diamo ben due: ovvero due video dalle puntate dello show in cui i protagonisti hanno usato il tatuaggio per un'aspra vendetta!

Nel primo, Paige si vendica del tatuaggio che suo fratello ha pensato per lei con due tattoo davvero ingombranti. Schiaccia play:

Nel secondo, Kodi si infuria dopo che sua cugina Becky le ha inviato un messaggio molto preciso:

