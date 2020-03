Just Tattoo of Us 5: un tatuaggio improbabile scatena una reazione inaspettata

Sonny suggerisce ad Angel come evitare di rifarsi il seno con questo tattoo

In Just Tattoo of Us sono più le volte in cui vedi un protagonista andarsene arrabbiato per il tatuaggio che il compagno d'avventura ha scelto per lui, che le volte in cui adorano il disegno.

Le eccezioni ci sono sempre e Angel è una di queste: quando il fidanzato Sonny le ha suggerito come evitare di rifarsi il seno con un improbabile tattoo, la sua reazione è stata davvero inaspettata!

Guarda com'è andata:

