Just Tattoo of Us 5: un tatuaggio di cattivo gusto manda in crisi una coppia

Uno dei disegni più raccapriccianti che hai visto nello show

Ci sono tatuaggi di Just Tattoo of Us che ti fanno domandare cosa mai stesse pensando il protagonista quando lo ha scelto e questo è uno di quei casi.

Tra tutti i disegni del mondo, Tom ne ha voluto uno davvero raccapricciante e di cattivo gusto per la fidanzata Emily, ma non se ne è reso conto fino a che lei non lo ha scoperto e c'è rimasta malissimo.

Guarda com'è andata, nel video:

