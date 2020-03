Just Tattoo of Us 5: questa protagonista ha provato la nuova opzione “twist” ma non è andata come si aspettava

Forse era meglio l'altro tatuaggio

Nella nuova e quinta stagione di Just Tattoo of Us - che va in onda ogni lunedì alle 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV - c'è una novità che si chiama "stick or twist".

È il superpotere che abbiamo dato ai tattoo artist: da questa edizione, hanno un pulsante con cui possono proporre ai protagonisti se scegliere se "stick", ovvero se restare sul tatuaggio scelto dal loro compagno d'avventura, o se "twist" cambiare con un tatuaggio misterioso.

Millie è una delle prime protagoniste ad aver scelto twist ma non è andata esattamente come si aspettava. Guarda tu stesso:

Just Tattoo of Us 5 condotto da Charlotte Crosby va in onda ogni lunedì alle 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV

