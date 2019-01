Just Tattoo of Us 4: torna lo show con Charlotte Crobsy e nella nuova stagione ci sono un sacco di ospiti famosi

In onda ogni lunedì alle 22:50 su MTV

Il tuo studio di tatuaggi preferito della tv sta per riaprire i battenti: Just Tattoo of Us torna con la nuova e quarta stagione e va in onda da lunedì 28 gennaio alle 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV!

L'altra buona notizia è che ritrovi Charlotte Crosby, ancora alla guida dello show dove vieni tatuato "a tua insaputa". E al suo fianco questa volta c'è il fidanzato Josh Ritchie.

Protagonisti coppie di amici, fidanzati, famigliari, colleghi che - con l'aiuto di tatuatori professionisti - scelgono il disegno e la parte del corpo in cui il compagno verrà tatuato. Attenzione: il tattoo verrà svelato solo quando sarà finito!

Se pensavi di aver visto i tatuaggi più scioccanti di sempre nelle passate stagioni, preparati a ricrederti perché in Just Tattoo of Us 4 vedrai dei disegni ancor più da pazzi in posti impensati!

Non è finita qui perché in questa stagione tanti ospiti famosi e amici di Charlotte Crosby si divertiranno nello studio di Just Tattoo of Us. Qualche nome? Aaron Chalmers, Chloe Ferry, Nathan Henry, Lateysha Grace!

Adesso tocca a te prendere l'inchiostro indelebile e segnare l'inizio di Just Tattoo of Us 4: si parte lunedì 28 gennaio, con una nuova puntata ogni lunedì alle 22.50 su MTV (Sky 130) e su NOW TV!

Intanto mettiti comodo, clicca QUI e gustati il meglio delle passate edizioni di Just Tattoo of Us. Su Sky Go, Sky On Demand e NOW TV trovi il Box Set dedicato allo show con tutte le stagioni complete.