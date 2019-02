Just Tattoo of Us 4: il primo mitico episodio con i genitori di Charlotte Crosby è tutto da riguardare

E lo puoi fare qui, in streaming

Charlotte Crosby è tornata nel più famoso (ma anche terrificante) studio di Just Tattoo of Us e ha dato il via alla nuova stagione non solo portando il fidanzato Joshua Ritchie a condurre con lei, ma anche i suoi genitori come prime vittime del "tatuaggio a tua insaputa". E il tutto subito prima del 50 anniversario di Gary e Letitia Crosby!

Char ha messo subito in chiaro che, anche se si tratta di mamma e papà, non aveva intenzione di essere più elastica con le regole dello show. Nel frattempo Josh ha iniziato a temere il disastro: per entrambi era il primo tatuaggio!

Gary e Letitia, come tutte le coppie protagoniste di Just Tattoo of Us, hanno scelto il disegno e la parte del corpo per il tatuaggio l'uno al posto dell'altro e ovviamente hanno visto il proprio tattoo solo una volta finito.

Quando ricapita di avere i genitori della nostra inimitabile Charlotte Crosby nello studio di tatuaggi più pazzo della tv, che non si sono mai tatuati prima e sono alla vigilia del 50esimo anniversario? Una volta sola, probabilmente, ed ecco perché scommettiamo che vuoi vedere e rivedere questa puntata.

Come? Ti basta schiacciare play:

Just Tattoo of Us 4 va in onda con una nuova puntata stasera e ogni lunedì alle 22.50 su MTV (Sky 130) e su NOW TV!

