Just Tattoo Of Us USA: questo segreto rivelato con un tatuaggio mette a rischio un matrimonio

L'amore sarà più forte di un tattoo?

Tra tutti i tatuaggi che Dyhn poteva far disegnare sulla pelle di Kenleigh, ha scelto di sottolineare una brutta abitudine della moglie, che lei proprio non voleva far sapere in pubblico.

Non solo, ha anche mischiato la rivelazione del segreto della sua dolce metà a un messaggio hot. Come l'ha presa Kenleigh? Dire male è dire poco: prima ha tentato di scappare lontano dallo studio poi è tornata indietro e ha iniziato a inseguire il marito.

Ma il finale è tutto a sorpresa, guarda com'è andato questo momento di Just Tattoo of Us USA nel video:

Sì, l'amore è più forte di un tatuaggio!

Just Tattoo of Us USA va in onda ogni lunedì alle 22.50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui), condotto dalla nostra polpetta preferita, Snooki di Jersey Shore, e dall'affascinante attore Nico Tortorella.



Vai QUI per tanti altri video dallo show come quello che hai appena visto!