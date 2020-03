Just Tattoo of Us 5, guarda qui l’episodio 1 della nuova stagione

E scopri la novità di questa edizione: lo stick or twist!

Just Tattoo of Us è tornato con la stagione 5 e ti aspettano nuovi artisti, nuovi co-conduttori e soprattutto la novità di questa edizione: lo stick or twist!



Lo show va in onda ogni lunedì alle 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV e al timone trovi sempre la simpaticissima Charlotte Crosby, che sarà affiancata da diversi co-presentatori come Lateysha Grace.

Scoprirai anche i nuovi tattoo artist e il loro nuovo super potere: un pulsante con cui propongono ai protagonisti lo stick or twist. Cosa significa? I protagonisti possono scegliere se "stick", ovvero se restare sul tatuaggio scelto dal loro compagno d'avventura, o se "twist" cambiare con un tatuaggio misterioso.

Mettiti comodo e guarda la prima puntata di Just Tattoo of Us 5:

In questo complicato periodo del #IoRestoACasa, noi di MTV cerchiamo di portarti un sorriso e di alleggerire un po' la noia dovuta al non uscire, proponendoti il meglio dei nostri show.

