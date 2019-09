Jersey Shore: come sono cambiati i protagonisti e cosa fanno oggi

Prima stagione vs Family Vacation

La tua gang preferita sta per tornare con la nuova stagione di Jersey Shore Family Vacation: gli episodi inediti vanno in onda dal 20 settembre ogni venerdì alle 22.50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV.

Snooki, JWoww, Angelina, Mike “The Situation”, Pauly D, Deena, Vinny e Ronnie sono dunque di nuovo pronti a far festa in quel di Miami Beach e prima di vedere cosa combineranno, è il momento di fare un bel ripasso sui nostri Guido e Guidette preferiti!

Sei sicuro di essere al passo con le loro vite? Sapresti dire quanti di loro sono già sposati oppure sono diventati genitori?

Niente paura, perché stiamo per rispondere a tutte queste domande: ti basta cliccare sulla foto "storica" di ogni protagonista per vedere com'è oggi e per sapere cosa sta facendo adesso.

Jersey Shore Family Vacation va in onda dal 20 settembre ogni venerdì alle 22.50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).

Intanto puoi gustarti il trailer:

Tutto il meglio della prima stagione ti aspetta qui.

ph: getty images