Jennifer Lopez indossa l’abito da sposa più luccicante di sempre nel trailer di “Marry Me”

La commedia romantica di San Valentino

Dopo due anni di attesa, ecco finalmente il primo trailer di Marry Me, la nuova (e forse più grande) commedia romantica con protagonista Jennifer Lopez.

La trama è semplice (e fantastica): la superstar Kat Valdez (Lopez) sposerà l'amico e superstar Bastian (Maluma) in una cerimonia/concerto che sarà trasmesso in live streaming a un pubblico di 20 milioni di persone. Mentre Kat si prepara a salire sul palco, scopre che il suo fidanzato l'ha tradita. Col cuore spezzato e in stato di shock, Kat arriva sul palco con l'abito da sposa più gloriosamente sfavillante che il mondo abbia mai visto, tutto tempestato di paillettes e cristalli.

"Dicono che se vuoi qualcosa di diverso, devi fare qualcosa di diverso", dice Kat alla folla. Guardando il pubblico, vede Charlie (Owen Wilson), un padre single tra il pubblico che tiene in mano un cartello con scritto "Marry Me". I due si guardano occhi negli occhi. E allora Kat si chiede "Perché no?", sposerò questo perfetto sconosciuto proprio qui e proprio ora. E così è nata una commedia romantica.

Ah, Il vestito da sposa indossato da JLo è firmato Zuhair Murad Couture.

Marry Me uscirà al cinema il giorno di San Valentino.

ph. getty