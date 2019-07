Jennifer Lopez, Cardi B, Lili Reinhart: regine della pole dance nei video teaser di “Hustlers”

Il film su un'intrepida banda di spogliarelliste

Finalmente possiamo incontrare le implacabili spogliarelliste protagoniste di uno dei film più attesi dell'anno, Hustlers. Perché tanto entusiasmo? Semplice, la regista Lorene Scafaria ha chiamato un cast stellare per interpretare la storia di banda di stripper professioniste nel fregare i soldi ai loro ricchi clienti: Jennifer Lopez, Cardi B, Lili Reinhart, Lizzo, Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Madeline Brewer di The Handmaid's Tale e Trace Lysette direttamente da Pose e Transparent. Incontenibile entusiasmo.

Sulla pagina Instagram ufficiale del film è comparsa una serie di video teaser, dove vengono presentati ognuno dei personaggi. Eccoli qui:

Jennifer Lopez è Ramona

Visualizza questo post su Instagram Ramona. #HustlersMovie trailer drops July 17. @jlo Un post condiviso da Hustlers (@hustlersmovie) in data: 10 Lug 2019 alle ore 1:01 PDT

Constance Wu è Destiny

Visualizza questo post su Instagram Destiny. #HustlersMovie trailer drops July 17. @constancewu Un post condiviso da Hustlers (@hustlersmovie) in data: 10 Lug 2019 alle ore 1:00 PDT

Keke Palmer è Mercedes

Visualizza questo post su Instagram Mercedes. #HustlersMovie trailer drops July 17. @keke Un post condiviso da Hustlers (@hustlersmovie) in data: 10 Lug 2019 alle ore 1:02 PDT

Julia Stiles è Elizabeth

Visualizza questo post su Instagram Elizabeth. #HustlersMovie trailer drops July 17. @missjuliastiles Un post condiviso da Hustlers (@hustlersmovie) in data: 10 Lug 2019 alle ore 1:01 PDT

Lili Reinhart è Annabelle

Visualizza questo post su Instagram Annabelle. #HustlersMovie trailer drops July 17. @lilireinhart Un post condiviso da Hustlers (@hustlersmovie) in data: 10 Lug 2019 alle ore 1:03 PDT

Lizzo è Liz

Visualizza questo post su Instagram Liz. #HustlersMovie trailer drops July 17. @lizzobeeating Un post condiviso da Hustlers (@hustlersmovie) in data: 10 Lug 2019 alle ore 1:04 PDT

Cardi B è Diamond

Visualizza questo post su Instagram Diamond. #HustlersMovie trailer drops July 17. @iamcardib Un post condiviso da Hustlers (@hustlersmovie) in data: 10 Lug 2019 alle ore 1:04 PDT

Trace Lysette è Tracey

Visualizza questo post su Instagram Tracey. #HustlersMovie trailer drops July 17. @tracelysette Un post condiviso da Hustlers (@hustlersmovie) in data: 10 Lug 2019 alle ore 1:04 PDT

Madeline Brewer è Dawn

Visualizza questo post su Instagram Dawn and Justice. #HustlersMovie trailer drops July 17. @madbrew @mettenarrative Un post condiviso da Hustlers (@hustlersmovie) in data: 10 Lug 2019 alle ore 1:06 PDT

Il film è basato su un articolo scritto da Jessica Pressler e pubblicato dal New York Magazine nel 2016, in cui la giornalista racconta la storia di un intrepido gruppo di spogliarelliste che truffa i loro clienti di Wall Street per fare un sacco di soldi. La trama della pellicola sarà in sintesi proprio questa. Insomma una storia pazzesca!

Il film uscirà nei cinema americani il 13 settembre 2019, in Italia dovremo aspettare fino al 7 novembre.

ph. getty images