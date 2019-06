Jada Pinkett Smith: tutto quello che devi sapere sulla vincitrice del Trailblazer agli MTV Movie & Tv Awards 2019

Uno dei premi più prestigiosi

Il Trailblazer Award è uno dei due premi degli MTV Movie & TV Awards che vengono svelati in anticipo e quest'anno va a Jada Pinkett Smith!

L'attrice ritirerà il premio dalle mani host dello scorso anno e co-star in "Girls Trip", ovvero la simpaticissima Tiffany Haddish, durante l'evento che puoi vedere in onda in contemporanea con gli Stati Uniti il 17 giugno alle 3 di notte e in replica sottotitolata il 18 giugno alle 21.10 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).

È l'occasione giusta per un bel recap su Jada Pinkett Smith, dalla carriera alla vita privata: ecco le curiosità su di lei! Fai partire il video:

ph: getty images