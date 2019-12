Involontaria: “L’Unico Sveglio” è la canzone degli Eugenio In Via Di Gioia per la web serie

Alza il volume

Il Natale è arrivato in anticipo quest'anno e hai già un meraviglioso regalo da scartare!

Stiamo parlando di "L'Unico Sveglio", la bellissima canzone che gli Eugenio In Via Di Gioia hanno scritto per Involontaria.

Il brano, che fa da colonna sonora alla web serie, parla di andare controcorrente e di essere sempre disposti a mettersi in gioco. Alza il volume e schiaccia play!

In collaborazione con Fondazione Cariplo e Officine Buone, Involontaria ti racconta il mondo del volontariato, del sociale e della sostenibilità ambientale come mai hai visto fare prima e con l'aiuto di tanti special guest dal mondo della musica.

Qualche nome? I Coma_Cose, Levante, Lodo Guenzi, Eugenio in Via di Gioia e tanti altri. E la cosa migliore è che trovi tutte le canzoni che fanno da colonna sonora alla web serie riunite in una sola playlist.

La protagonista di Involontaria si chiama Greta ed è una ragazza con la passione per la musica e con un carattere solare, diretto e un po' ingenuo che te la farà subito adorare e finirai per fare un tifo sfrenato per lei.

In un momento un po' confuso della sua vita, Greta entra in un ospedale per una questione personale e lì scopre una realtà di volontariato musicale che cambierà la sua vita per sempre.

Pronto a conoscerla e a partire con lei nell'avventura di Involontaria? Guarda il primo episodio: