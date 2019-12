Involontaria: oggi non puoi perdere la serie più buona, divertente e musicale che ci sia

Con tanti special guest famosi

Oggi la vita di Greta sta per cambiare, ma lei ancora non lo sa!

Stiamo parlando della protagonista di Involontaria, la nuova web serie in collaborazione con Fondazione Cariplo e Officine Buone che racconta il mondo del volontariato, del sociale e della sostenibilità ambientale come mai hai visto fare prima e con l'aiuto di tanti special guest famosi.

Interpretata dalla bravissima Neva Leoni, Greta è una ragazza con la passione per la musica e un po' combinaguai, che nasconde un segreto. Quando entra in un ospedale per una questione personale, scopre una realtà di volontariato musicale che muterà la sua vita per sempre.

l'appuntamento con Involontaria è per oggi, domenica 8 dicembre alle 18:40 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV.



Puoi vedere la serie anche sul canale YouTube di MTV Italia: sì, sono già disponibili tutte le puntate!

Mettiti comodo e schiaccia play per il primo episodio, in cui ti presentiamo Greta:

Greta è alle prese con la prima missione, che si rivela essere molto più affascinante di quello che pensava:

Dopo la prima prova fallita, Greta può rifarsi subito andando a cercare il prossimo artista di Special Stage. Si tratta di Alfredo, l'uomo della sicurezza del Policlinico San Donato. È un tipo un po' particolare, ma ha un talento pianistico straordinario. Guarda di cosa stiamo parlando:

Loris, il leader dei volontari, ha qualche problema con Levante e Angelo Pisani, rispettivamente ospite e giudice tecnico della puntata di Special Stage di giornata. Solo Greta e Ettore possono dargli una mano:

Greta vorrebbe fare qualcosa di più "importante" all'interno della sua attività di volontariato, Loris decide allora di portarla a visitare Casa Sollievo Bimbi di Vidas, per dimostrarle che non conta il ruolo ma lo spirito di gruppo all'interno di attività così delicate. Intanto le propone una nuova prova:

Le prove di Greta per diventare una vera volontaria continuano con scarsi risultati, così Loris per rimediare decide di convocare Engie, la tecnica di Special Stage che risolve tutti i problemi ed è guidata da uno spirito ecosostenibile.

Si avvicina la Finale di Special Stage e la quinta e ultima prova per diventare una volontaria. Greta non sembra molto concentrata, da quando ha scaricato Tinder infatti vive un periodo piuttosto movimentato...

Loris e Ettore scoprono un segreto molto importante. Decidono così che è il momento di parlarne con Greta, che non la prende affatto bene:

Greta decide di abbandonare Special Stage e incontra per caso il suo ex fidanzato. Si ritrovano a parlare del periodo complicato che stanno attraversando e pensano a un possibile ritorno di fiamma:

Ci siamo: è l'epilogo della stagione di Special Stage e quindi il momento di tirare le somme. Ma per risolvere tutti i casini generati da Greta durante le cinque prove servirà un vero colpo di scena finale!

Riguarda Involontaria tutta d'un fiato oggi domenica 8 dicembre alle 18:40 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV