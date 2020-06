Non perderti su MTV Flashback Friday, la maratona dei programmi che hanno fatto la storia della musica

Da YO! MTV Raps all'Unplugged dei Nirvana

Oggi, 26 giugno, non è un venerdì qualsiasi: sui canali MTV è il Flashback Friday! Preparati a fare un viaggio indietro nel tempo e rivedere alcuni degli show che hanno fatto la storia della musica e della tv.

Stiamo parlando di YO! MTV Raps, The Real World: New York, le edizioni del 1999 e del 2000 degli MTV VMA, gli iconici concerti Unplugged dei Nirvana e dei Pearl Jam. Inoltre LA LA Antony presenterà TRL’s Most Requested Moments, un best of con le performance più belle, le celebrità e i momenti che hanno segnato le edizioni di TRL US.

Per rivedere questo emozionante back in the days non devi far altro che sintonizzarti su MTV (canale 130 Sky e in streaming su NOW TV) dalle 8.10 di venerdì 26 giugno e dalle 11.00 su MTV Music (Canale 704 Sky). Don't miss it!

ph: adobe stock