A Quiet Place II: il trailer del sequel da brividi, restare in silenzio non basterà

Al cinema il 24 giugno

Sembra che i mostri usciranno dalla foresta nel sequel di A Quiet Place, e hanno fame. Mentre il primo film era giocare a nascondino con le creature, il trailer finale di A Quiet Place Part II le vede scatenare il caos in tutta la città e, ovviamente, nella foresta.

Il 24 giugno uscirà nei cinema italiani A Quiet Place II, l’atteso sequel è stato posticipato a causa Covid-19, ma è pronto a debuttare in sala. Una pellicola particolarmente attesa, della quale è stato diffuso il trailer finale da brividi.

Un progetto importante per la carriera di John Krasinski, impegnato a 360 gradi nella realizzazione del progetto cinematografico. Il 41enne è infatti interprete, regista, sceneggiatore e produttore.

Krasinski, Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe tornano nei panni della famiglia Abbott. Il trailer ci offre anche scorci di Djimon Hounsou e Cillian Murphy nei ruoli secondari.

Da qui in poi: spoiler alert per chi non ha visto il primo A Quiet Place.

Nel sequel vi sarà molto più spazio per Emily Blunt, moglie di John Krasinski. Lee Abbott si è sacrificato per riuscire a salvare la propria famiglia nel finale del primo capitolo. In questo secondo lo vedremo in alcune scene flashback dal passato, come mostra il trailer.

Evelyn Abbott dovrà riuscire a tenere in vita i propri figli da sola, o quasi. Ha un piano ma ciò vuol dire fidarsi di altri esseri umani.

La famiglia Abbott deve ora affrontare i terrori del mondo esterno mentre lotta per la sopravvivenza in silenzio. Costretti ad avventurarsi nell'ignoto, si rendono conto che le creature che cacciano con il suono non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero di sabbia.

